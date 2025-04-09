Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Барселона» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт».

На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).

Календарь Лиги чемпионов
Таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android