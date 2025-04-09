«Барселона» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт».

На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).