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«Детская ошибка». Гуренко раскритиковал игроков «Реала» за гол «Арсенала» со штрафного

«Детская ошибка». Гуренко раскритиковал игроков «Реала» за гол «Арсенала» со штрафного
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Встреча состоялась во вторник, 8 апреля. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. В составе канониров дубль оформил Деклан Райс, ещё один гол — на счету Микеля Мерино. Ответная встреча пройдёт 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Что касается голов Райса, при первом штрафном ударе вратарь «Реала» неправильно поставил стенку, все футболисты в ней отвернулись. Это детская ошибка не только вратаря, но и всей команды. Как на таком уровне игроки «Реала» становятся в стенку и отворачиваются? А второй гол был идеальным», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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