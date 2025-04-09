«Детская ошибка». Гуренко раскритиковал игроков «Реала» за гол «Арсенала» со штрафного

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» Мадрид. Встреча состоялась во вторник, 8 апреля. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. В составе канониров дубль оформил Деклан Райс, ещё один гол — на счету Микеля Мерино. Ответная встреча пройдёт 16 апреля.

«Что касается голов Райса, при первом штрафном ударе вратарь «Реала» неправильно поставил стенку, все футболисты в ней отвернулись. Это детская ошибка не только вратаря, но и всей команды. Как на таком уровне игроки «Реала» становятся в стенку и отворачиваются? А второй гол был идеальным», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.