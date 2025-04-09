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Гуренко: «Реал» зависит от двух игроков, но в матче с «Арсеналом» они занимались ерундой

Гуренко: «Реал» зависит от двух игроков, но в матче с «Арсеналом» они занимались ерундой
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об итогах первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Нет ничего удивительного в результате матча «Арсенал» — «Реал», если учесть игру «сливочных». Испанская команда зависит от двух футболистов, но они занимались ерундой. «Арсенал» же играет всей командой и не имеет суперзвёзд, однако они были лучше по движению, дисциплине и остальным компонентам», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

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