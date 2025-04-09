Гуренко: «Реал» зависит от двух игроков, но в матче с «Арсеналом» они занимались ерундой

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об итогах первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом» (0:3).

«Нет ничего удивительного в результате матча «Арсенал» — «Реал», если учесть игру «сливочных». Испанская команда зависит от двух футболистов, но они занимались ерундой. «Арсенал» же играет всей командой и не имеет суперзвёзд, однако они были лучше по движению, дисциплине и остальным компонентам», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».