Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначение на 24-й тур РПЛ — источник

Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначение на 24-й тур РПЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов не получат назначение на 24-й тур Российской Премьер-Лиги. Глава департамента судейства Милорад Мажич остался недоволен работой бригады VAR и главного арбитра в матче 23-го тура чемпионата ЦСКА — «Динамо», сообщает Sport Baza.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

По информации источника, особенно Мажича задел эпизод с подкатом Кирилла Глебова под Муми Нгамалё на 90-й минуте встречи. Сергей Карасёв решил не удалять Глебова, а Алексей Сухой не позвал главного арбитра к монитору проверить эпизод.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android