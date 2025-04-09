Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначение на 24-й тур РПЛ — источник

Арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов не получат назначение на 24-й тур Российской Премьер-Лиги. Глава департамента судейства Милорад Мажич остался недоволен работой бригады VAR и главного арбитра в матче 23-го тура чемпионата ЦСКА — «Динамо», сообщает Sport Baza.

По информации источника, особенно Мажича задел эпизод с подкатом Кирилла Глебова под Муми Нгамалё на 90-й минуте встречи. Сергей Карасёв решил не удалять Глебова, а Алексей Сухой не позвал главного арбитра к монитору проверить эпизод.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.