«Если ты — один из худших вратарей в истории «МЮ», сложно так говорить». Матич — об Онана
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Полузащитник французского «Лиона» Неманья Матич ответил на вопрос о словах голкипера английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Ранее Онана заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра пройдёт в четверг, 10 апреля. Начало матча — в 22:00 мск.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я уважаю всех. Но если ты — один из худших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», сложно так говорить. Если бы это сказал вратарь получше, возможно, это повлияло бы на меня. Но сейчас, учитывая статистику...» — приводит слова Матича официальный сайт «Лиона».
Ответный матч пройдёт в Англии 17 апреля.
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