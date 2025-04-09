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Владимир Быстров: с уходом Карпина «Ростов» потерял, был уверен, что «Спартак» их хлопнет

Владимир Быстров: с уходом Карпина «Ростов» потерял, был уверен, что «Спартак» их хлопнет
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об итогах матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (3:0). Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025-го. С тех пор жёлто-синие провели пять матчей в РПЛ, одержав две победы.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«С уходом Карпина «Ростов» 50% мощи потерял, поэтому я был уверен, что «Спартак» их хлопнет. Был бы Карпин, я бы сказал — нет конечно», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Ростов» — седьмой. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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