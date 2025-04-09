Владимир Быстров: с уходом Карпина «Ростов» потерял, был уверен, что «Спартак» их хлопнет

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об итогах матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (3:0). Напомним, Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025-го. С тех пор жёлто-синие провели пять матчей в РПЛ, одержав две победы.

«С уходом Карпина «Ростов» 50% мощи потерял, поэтому я был уверен, что «Спартак» их хлопнет. Был бы Карпин, я бы сказал — нет конечно», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Ростов» — седьмой. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.