Юра Мовсисян — о борьбе за титул в РПЛ: Сергей Галицкий больше всех заслужил чемпионство

Бывший футболист «Краснодара», «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ нынешнего сезона.

«Я буду искренне рад, если «Краснодар» вместе со Сперцяном выиграет РПЛ. Сергей Галицкий вместе со всеми работниками клуба больше всех заслужили чемпионство. Хочу сказать, что «Спартак» для меня в этой гонке также родной клуб. Но «Спартак» в своей истории брал чемпионство неоднократно, так что пусть в этом году чемпионство уедет в Краснодар», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.