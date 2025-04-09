В «Пари НН» прокомментировали слухи о возможной отставке Виктора Гончаренко

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о слухах про возможную отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Сейчас много слухов и спекуляций вокруг главного тренера команды, называются даже конкретные фамилии на замену Гончаренко. Но совет директоров не ставил в повестку и не обсуждал ни отставку Виктора Михайловича, ни кандидатуру нового главного тренера. Сейчас неправильно об этом говорить. Команду к следующей игре готовит Гончаренко, а завтра у нас очень важная встреча с болельщиками. Там все смогут задать прямые вопросы без какой-либо цензуры», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.