В «Пари НН» неудовлетворительно оценили последние результаты команды

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов неудовлетворительно оценил последние результаты команды. Нижегородцы проиграли четыре из пяти последних матчей в рамках РПЛ.

«Руководство «Пари НН», как и болельщики, оценивает последние результаты команды неудовлетворительно. Это отражено в таблице. Не тот результат, на который рассчитывал клуб. Надо провести работу над ошибками, остановить череду неудач, невезения и других нюансов, которые влияли на результаты команды. В этом сейчас ключевая задача тренерского штаба и спортивного блока», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.