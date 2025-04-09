Станислав Черчесов заявил, что другим футболистам нужно брать пример с Игоря Акинфеева

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является большим спортсменом и личностью, с него стоит брать пример.

«Я отправил ему СМС с поздравлением, правда, не знаю, к чему он это отнесёт: ко дню рождения или к 900-му матчу. Он не один из, а реально большой вратарь, спортсмен и личность, который в течение последних 20 лет держит уровень во всех отношениях. С него надо брать пример», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игорь Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.