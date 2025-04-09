Деметрадзе: уход Семака из «Зенита» будет ошибкой

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о возможном уходе из «Зенита» главного тренера Сергея Семака.

«Семак доказал, что он — классный тренер, у которого были хорошие результаты в «Зените». Сергей ещё не исчерпал себя в петербургской команде. «Зенит» может не выиграть чемпионство в этом сезоне, но Семак — достаточно квалифицированный специалист. Его возможный уход из команды будет ошибкой», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018-го. Весной прошлого года специалист продлил контракт с санкт-петербургским клубом до лета 2030 года. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место после 23 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.