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Деметрадзе: уход Семака из «Зенита» будет ошибкой

Деметрадзе: уход Семака из «Зенита» будет ошибкой
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Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о возможном уходе из «Зенита» главного тренера Сергея Семака.

«Семак доказал, что он — классный тренер, у которого были хорошие результаты в «Зените». Сергей ещё не исчерпал себя в петербургской команде. «Зенит» может не выиграть чемпионство в этом сезоне, но Семак — достаточно квалифицированный специалист. Его возможный уход из команды будет ошибкой», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018-го. Весной прошлого года специалист продлил контракт с санкт-петербургским клубом до лета 2030 года. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место после 23 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

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