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Филипп Лам: вся Италия должна играть, как мадридский «Атлетико»

Филипп Лам: вся Италия должна играть, как мадридский «Атлетико»
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и миланским «Интером» (1:2) высказался об итальянском футболе.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«Сегодняшние итальянские команды напоминают мне Ferrari, мощность которой уменьшили с 200 лошадиных сил, с полупустым баком, у которого заканчивается топливо за 10 кругов до финиша. Даже самого элегантного дизайна недостаточно. Италия была лучше организована, чем Германия, в Лиге наций в прошлом месяце, но не смогла сравниться с немецкой интенсивностью.

У кризиса в Италии есть основная спортивная причина: на поле не хватает инициативы, приверженности делу и атлетизма. Они тратят гораздо меньше, чем четыре другие ведущие лиги: Испания, Англия, Франция и Германия, и вдобавок ко всему игроки бегают меньше. Этот недостаток динамизма сохраняется и создаёт проблему качества. Когда давление противника слишком низкое, ни один игрок не достигает уровня мирового класса.

Всё это приводит меня к такому выводу. Мы [«Бавария»] выбыли из полуфинала Лиги чемпионов 2016 года от мадридского «Атлетико». Наши соперники дали нам 180 минут максимальной интенсивности. Футбол Диего Симеоне продолжает меня впечатлять. На самом деле вся Италия должна играть, как «Атлетико», — написал Лам в своей авторской колонке для The Guardian.

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