Футболисты «Балтики» почтили память погибших в сражениях за Кёнигсберг

Футболисты калининградской «Балтики» возложили цветы у памятника Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому. Напомним, 9 апреля 1945 года завершилась наступательная операция «Штурм Кёнигсберга». Как сообщает пресс-служба команды, в возложении цветов в память о жертвах советских воинов, погибших в ходе наступления, приняли участие футболисты первой, второй команды и тренерский штаб. Видео с мероприятия было опубликовано пресс-службой «Балтики».

«Вечная память героям», — говорится в публикации в официальном телеграм-канале команды.

После 27 туров калининградская «Балтика» возглавляет чемпионскую гонку в Первой лиге с 59 очками. Отрыв от ближайшего преследователя — московского «Торпедо» — составляет восемь очков.