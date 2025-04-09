Гуренко: ЦСКА набрал хороший ход и может попасть в тройку РПЛ

Бывший полузащитник римской «Ромы» Сергей Гуренко высказался о шансах московского ЦСКА завоевать медали по итогам текущего сезона.

«Сейчас всё возможно, в том числе и попадание ЦСКА в тройку РПЛ. Армейцы в весенней части набрали хороший ход и заслуженно обыграли «Динамо». Но все команды теряют очки — в нижней части турнирной таблицы происходит полная неразбериха», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 44 очками. На зимний перерыв красно-синие уходили на шестом месте в чемпионате. Отставание от третьего места, на котором находится «Зенит», составляет три очка.