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Гуренко: ЦСКА набрал хороший ход и может попасть в тройку РПЛ

Гуренко: ЦСКА набрал хороший ход и может попасть в тройку РПЛ
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Бывший полузащитник римской «Ромы» Сергей Гуренко высказался о шансах московского ЦСКА завоевать медали по итогам текущего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Сейчас всё возможно, в том числе и попадание ЦСКА в тройку РПЛ. Армейцы в весенней части набрали хороший ход и заслуженно обыграли «Динамо». Но все команды теряют очки — в нижней части турнирной таблицы происходит полная неразбериха», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 44 очками. На зимний перерыв красно-синие уходили на шестом месте в чемпионате. Отставание от третьего места, на котором находится «Зенит», составляет три очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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