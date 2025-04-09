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«В отличие от некоторых, я брал трофеи с величайшим клубом в мире». Онана ответил Матичу

«В отличие от некоторых, я брал трофеи с величайшим клубом в мире». Онана ответил Матичу
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ответил полузащитнику французского «Лиона» Неманье Матичу, который назвал голкипера худшим на этой позиции в истории «красных дьяволов». Ранее Онана высказал мнение, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра пройдёт в четверг, 10 апреля. Начало матча — в 22:00 мск.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы никогда не проявил неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра будет сложный матч с сильным соперником. Мы сосредоточены на подготовке к игре, которой будут гордиться наши фанаты. По крайней мере, я поднимал трофеи с величайшим клубом в мире. Некоторые не могут сказать того же», — приводит слова Онана Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ответный матч пройдёт в Англии 17 апреля.

В составе «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не смог завоевать ни одного трофея, в отличие от Андре Онана, который вместе с «красными дьяволами» выиграл Кубок Англии в сезоне-2023/2024.

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