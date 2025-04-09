Поль Погба — о возвращении в «МЮ»: я впал в депрессию, даже не осознавая этого

31-летний французский полузащитник Поль Погба признался, что впал в депрессию после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«В конечном итоге от этого [трансфера] выигрывали все — «Манчестер Юнайтед», спонсоры и я.

Я не понимал. Я был важным игроком в команде, но внезапно оказался на скамейке. Не мог говорить, не было никакой коммуникации. Я был несчастен, а футболист не может хорошо проявлять себя, не будучи счастливым.

Я впал в депрессию, даже не осознавая этого. Потому что никто не рассказывает нам, что такое депрессия. До тех пор, пока на моей голове не начали появляться залысины, не понимал, что происходит. Мне сказали, что это из-за стресса», — приводит слова Погба GQ France.

В июле 2009 года Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Гавра» в возрасте 16 лет. В августе 2012 года футболист перебрался в «Ювентус», а спустя четыре года вернулся в английский клуб, который покинул в 2022 году.