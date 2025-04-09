Агкацев из «Краснодара» вошёл в топ-3 вратарей мира U25 по проценту сейвов — CIES

Статистический портал CIES Football опубликовал рейтинг вратарей в возрасте до 25 лет с лучшим процентом сейвов в текущем сезоне. В список попал голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев. Как сообщает источник, рейтинг учитывает разницу между ожидаемыми и совершёнными сейвами. Показатель россиянина — 7,01%.

Первое место в рейтинге занял нидерландский голкипер Кайн ван Овелен из клуба «Волендам» (7,11%). Второе место — Сенне Ламменс из бельгийского «Антверпена» (7,07%).

В текущем сезоне Станислав Агкацев принял участие в 27 матчах «Краснодара» во всех турнирах. На счету вратаря 16 «сухих» встреч и 19 пропущенных мячей.