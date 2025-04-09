Матич: в «Челси» всё было направлено на завоевание трофеев, а в «МЮ» — на коммерцию

Полузащитник французского «Лиона» Неманья Матич рассказал, чем «Манчестер Юнайтед» отличается от «Челси».

«Разница, которую я почувствовал после «Челси», была в том, что в «Челси» всё направлено на результат и завоевание трофеев. Такой дух ощущался во всём клубе, даже у людей, которые стригут траву.

Роман Абрамович спрашивал только о результатах. В «Манчестер Юнайтед» всё было ориентировано на коммерцию. Я начал это ощущать уже через пару месяцев после прихода в клуб. Понимаю, что нам нужно платить зарплату, но у меня сложилось впечатление, что результаты там были не в приоритете, как это было в «Челси».

В «Челси» я, может, участвовал в двух рекламных съёмках, а в «МЮ» — гораздо чаще. Я пришёл туда голодным к трофеям, как и в «Челси», но шаг за шагом начал понимать, что трофеи здесь — не главное. Возможно, я ошибаюсь, но я именно так это ощущал», — сказал Матич в интервью The Athletic.

36-летний полузащитник выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год и с 2014-го по 2017-й. Летом 2017 года Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед», который покинул в 2022 году.