В «Пари НН» высказались об избиении арендованного в «Динамо-Владивосток» футболиста

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал новости об избиении 19-летнего полузащитника команды Антона Мухина, выступающего на правах аренды за «Динамо-Владивосток». В СМИ сообщалось, что футболист был избит управляющим спортивного общества бело-голубых Эдуардом Сандлером.

«Мы совсем недавно получили информацию об инциденте, который произошёл во Владивостоке. Об этом стало известно из новостных пабликов. Сейчас мы собираем информацию о случившемся. Намерены получить сведения от «Динамо-Владивосток», а также от игрока. Разумеется, мы категорически против всего, что связано с применением физического воздействия в отношении человека и унижением человеческого достоинства.

Сначала нам нужно собрать информацию, чтобы владеть всеми деталями и полной картиной произошедшего. После этого мы будем принимать какие-либо управленческие решения. Пока преждевременно говорить о конкретных шагах, прежде нам необходимо полностью разобраться в ситуации», — приводит слова Мелик-Гусейнова пресс-служба «Пари НН».