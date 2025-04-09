Валерий Овчинников: победа над «Зенитом» — мощнейший допинг, «Краснодар» попрёт

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Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о предстоящей встрече санкт-петербургского «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 13 апреля.

«Если «Краснодар» обыграет «Зенит», разрыв составит восемь очков. «Быки» теоретически идут на чемпионство. «Краснодар» сейчас должен находиться в великолепном психологическом состоянии, имея хороший отрыв от второго места. Победа над «Зенитом» — мощнейший психологический допинг, после которого «Краснодар» попрёт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.