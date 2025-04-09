РПЛ объявила об изменении в расписании матчей «Динамо» и ЦСКА в 25-м туре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила об изменении времени начала двух матчей 25-го тура чемпионата: «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов». Первая встреча начнётся в 14:00 мск, а вторая — в 19:30 мск.
«По просьбе футбольного клуба «Динамо», а также по согласованию с клубами и основным вещателем Российская Премьер-Лига приняла решение об изменениях в расписании 25-го тура Мира РПЛ 20 апреля: «Динамо» — «Рубин» — 14:00 мск, ЦСКА — «Крылья Советов» — 19:30 мск.
Это связано с проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Динамо», начало которого запланировано на 19:30 мск. Для удобства болельщиков и в связи с высокой загруженностью арены параллельный матч «Динамо» — «Рубин» на этой же арене было решено провести в дневное время», — сказано в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.
- 9 апреля 2025
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