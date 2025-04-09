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РПЛ объявила об изменении в расписании матчей «Динамо» и ЦСКА в 25-м туре

РПЛ объявила об изменении в расписании матчей «Динамо» и ЦСКА в 25-м туре
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила об изменении времени начала двух матчей 25-го тура чемпионата: «Динамо» — «Рубин» и ЦСКА — «Крылья Советов». Первая встреча начнётся в 14:00 мск, а вторая — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По просьбе футбольного клуба «Динамо», а также по согласованию с клубами и основным вещателем Российская Премьер-Лига приняла решение об изменениях в расписании 25-го тура Мира РПЛ 20 апреля: «Динамо» — «Рубин» — 14:00 мск, ЦСКА — «Крылья Советов» — 19:30 мск.

Это связано с проведением 20 апреля на «ВТБ Арене» матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с участием ХК «Динамо», начало которого запланировано на 19:30 мск. Для удобства болельщиков и в связи с высокой загруженностью арены параллельный матч «Динамо» — «Рубин» на этой же арене было решено провести в дневное время», — сказано в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

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