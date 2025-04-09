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Игроки «Лестера» Джереми Монга и Джейми Варди установили уникальный рекорд в АПЛ

Игроки «Лестера» Джереми Монга и Джейми Варди установили уникальный рекорд в АПЛ
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В прошедшем матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» (0:3), дебютировал 15-летний нападающий «лис» Джереми Монга. Форвард появился на поле на 74-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Мёрфи – 2'     0:2 Мёрфи – 11'     0:3 Барнс – 34'    

По информации Opta Joe, разница в возрасте между Монгой и его одноклубником Джейми Варди составила 22 года 180 дней. Это самая большая разница в возрасте между двумя полевыми товарищами по команде в матче английской Премьер-лиги. Джереми Монга вышел на поле в возрасте 15 лет и 271 дня, а Варди — в 38 лет и 91 день.

После 31 сыгранного матча «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.

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