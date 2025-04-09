Игроки «Лестера» Джереми Монга и Джейми Варди установили уникальный рекорд в АПЛ
Поделиться
В прошедшем матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» (0:3), дебютировал 15-летний нападающий «лис» Джереми Монга. Форвард появился на поле на 74-й минуте.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Мёрфи – 2' 0:2 Мёрфи – 11' 0:3 Барнс – 34'
По информации Opta Joe, разница в возрасте между Монгой и его одноклубником Джейми Варди составила 22 года 180 дней. Это самая большая разница в возрасте между двумя полевыми товарищами по команде в матче английской Премьер-лиги. Джереми Монга вышел на поле в возрасте 15 лет и 271 дня, а Варди — в 38 лет и 91 день.
После 31 сыгранного матча «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2025
-
20:00
-
19:59
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:40
-
18:33
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:06
-
18:05
-
17:56
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:10
-
16:58
-
16:56
-
16:52
-
16:44
-
16:35
-
16:32