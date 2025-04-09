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«Арис» объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера в конце сезона

«Арис» объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера в конце сезона
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский покинет команду в конце сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале. Сообщается, что решение о прекращении сотрудничества было принято самим специалистом.

Алексей Шпилевский возглавлял «Арис» с февраля 2022 года и привёл команду к победам в чемпионате и суперкубке Кипра. Кроме того, под управление Шпилевского «Арис» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

За шесть туров до конца чемпионата Кипра «Арис» занимает в турнирной таблице второе место с 65 очками. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Пафоса» составляет шесть очков.

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