«Арис» объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера в конце сезона

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский покинет команду в конце сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале. Сообщается, что решение о прекращении сотрудничества было принято самим специалистом.

Алексей Шпилевский возглавлял «Арис» с февраля 2022 года и привёл команду к победам в чемпионате и суперкубке Кипра. Кроме того, под управление Шпилевского «Арис» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

За шесть туров до конца чемпионата Кипра «Арис» занимает в турнирной таблице второе место с 65 очками. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Пафоса» составляет шесть очков.