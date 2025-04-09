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Агент Захаряна: Арсена не стоит ждать в нынешнем сезоне на поле

Агент Захаряна: Арсена не стоит ждать в нынешнем сезоне на поле
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Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент больше не появится на поле в нынешнем сезоне из-за травмы.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

21-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, проведя на поле 78 минут. Он забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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