Агент Захаряна: Арсена не стоит ждать в нынешнем сезоне на поле

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент больше не появится на поле в нынешнем сезоне из-за травмы.

«В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

21-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, проведя на поле 78 минут. Он забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.