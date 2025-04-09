Шаронов: идеи Артеты подтвердили, что схемы не имеют значения в современном футболе

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов призвал обсуждать игру «Арсенала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (3:0), а не результат встречи.

«Я отмечу командную игру «Арсенала» в матче с «Реалом». Их игра подчеркнула, что не надо обсуждать счёт, а нужно обсуждать игру. Я уверен, что болельщики «канониров» и все остальные получали удовольствие от матча и до забитых голов. Забитые мячи стали вишенкой на торте. В футболе так бывает, что штрафные удары превращаются в голы, они стали украшением всей встречи. Идеи Артеты ещё раз подтвердили, что схемы не имеют значения в современном футболе. Он использовал разные структуры как в атаке, так и в обороне.

Я изначально сказал, что нет смысла обсуждать счёт. Тем интереснее будет ответная игра на «Бернабеу». Какую идею Артета придумает на второй матч? Как будет играть «Арсенал»?» — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Работа в лондонском клубе стала для испанского специалиста первым опытом самостоятельного управления командой. Ранее Артера входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Ответный матч за выход в полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде в среду, 16 апреля.