Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: идеи Артеты подтвердили, что схемы не имеют значения в современном футболе

Шаронов: идеи Артеты подтвердили, что схемы не имеют значения в современном футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов призвал обсуждать игру «Арсенала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (3:0), а не результат встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Я отмечу командную игру «Арсенала» в матче с «Реалом». Их игра подчеркнула, что не надо обсуждать счёт, а нужно обсуждать игру. Я уверен, что болельщики «канониров» и все остальные получали удовольствие от матча и до забитых голов. Забитые мячи стали вишенкой на торте. В футболе так бывает, что штрафные удары превращаются в голы, они стали украшением всей встречи. Идеи Артеты ещё раз подтвердили, что схемы не имеют значения в современном футболе. Он использовал разные структуры как в атаке, так и в обороне.

Я изначально сказал, что нет смысла обсуждать счёт. Тем интереснее будет ответная игра на «Бернабеу». Какую идею Артета придумает на второй матч? Как будет играть «Арсенал»?» — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Микель Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Работа в лондонском клубе стала для испанского специалиста первым опытом самостоятельного управления командой. Ранее Артера входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Ответный матч за выход в полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде в среду, 16 апреля.

Материалы по теме
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA. Видео
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android