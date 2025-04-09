Избитый президентом «Динамо-Владивосток» футболист рассказал про обстоятельства конфликта

19-летний футболист «Динамо-Владивосток» Антон Мухин, который выступает за клуб на правах аренды, поделился обстоятельствами конфликта с главным тренером и президентом команды Эдуардом Сандлером. Инцидент произошёл во вторник, 8 апреля.

По словам футболиста, он зашёл в парную, где уже сидели несколько человек, в том числе и Сандлер, и спросил, можно ли сесть рядом, но тот не разрешил. На вопрос Мухина — почему — Эдуард ответил: потому что тот не поздоровался с ним. Тогда игрок решил сесть напротив, после чего услышал от капитана команды, что Сандлер здесь главный. Антон заявил, что ему всё равно, а затем сел напротив тренера.

«В этот момент Сандлер встал и нанёс мне удар в лицо. Я ударился головой о деревянную конструкцию. Эдуард же вышел из парной. Вскоре вышел и я», — приводит слова Мухина телеграм-канал Sport Baza.

После этого футболист отправился переодеваться, однако к нему подошёл Сандлер, завязался конфликт, в результате которого Мухин получил несколько ударов в голову и туловище.

Также игрок подтвердил, что сегодня, 9 апреля, он обратился в больницу, где у него зафиксировали черепно-мозговую травму, после чего Антон написал заявление в полицию.