«Легия» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛК начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся «Легия» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги конференций «Легия» встречалась с норвежским «Мольде». По итогам двух матчей польский клуб победил со счётом 4:3. На аналогичной стадии соревнования «Челси» играл с «Копенгагеном». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:1 по результатам двух матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: