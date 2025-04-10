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Легия – Челси: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА 2024-2025 начнется в 19:45

«Легия» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛК начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся «Легия» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

Права на трансляцию матча Лиги конференций «Легия» — «Челси» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала Лиги конференций «Легия» встречалась с норвежским «Мольде». По итогам двух матчей польский клуб победил со счётом 4:3. На аналогичной стадии соревнования «Челси» играл с «Копенгагеном». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:1 по результатам двух матчей.

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