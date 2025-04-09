Младший брат Арсена Захаряна вызван в сборную Страны Басков до 12 лет

Артур Захарян, младший брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, получил вызов в сборную Страны Басков до 12 лет для участия в региональном турнире в Испании. Об этом сообщает издание Diario Vasco. Соревнования пройдут в ближайшие выходные в Мадриде.

Артур Захарян выступает за клуб «Васкония» из Сан-Себастьяна на позиции левого форварда. Ранее он защищал цвета московского «Динамо». Сообщается, что Артур Захарян имеет право представлять сборную Басков, поскольку ему была выдана соответствующая лицензия.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету полузащитника четыре матча, один гол и одна голевая передача. Бóльшую часть матчей россиянин пропустил из-за травм.