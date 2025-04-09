Игонин — о возможной отставке Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

— Нужна ли «Зениту» отставка Семака?

— В жизни может смениться всё что угодно, независимо от наших желаний. «Зениту» нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос. Не знаю, были разговоры или нет. Мы знаем и видели, как умеют играть футболисты «Зенита» и на что они способны. По мастерству вопросов нет, но не хватает самоотдачи. Мы видим, что по сравнению с прошлыми сезонами остальные команды подтянулись, — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За семь туров до конца чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Семака 47 очков после 23 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.