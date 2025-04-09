Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин — о возможной отставке Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен

Игонин — о возможной отставке Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

— Нужна ли «Зениту» отставка Семака?
— В жизни может смениться всё что угодно, независимо от наших желаний. «Зениту» нужна была встряска, но этот момент был упущен. Мне кажется, месяц назад нужно было конкретно обсуждать этот вопрос. Не знаю, были разговоры или нет. Мы знаем и видели, как умеют играть футболисты «Зенита» и на что они способны. По мастерству вопросов нет, но не хватает самоотдачи. Мы видим, что по сравнению с прошлыми сезонами остальные команды подтянулись, — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За семь туров до конца чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Семака 47 очков после 23 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

Материалы по теме
363 дня Соболева без голов в РПЛ — аномалия. Как он шёл к первому мячу за «Зенит» в лиге
363 дня Соболева без голов в РПЛ — аномалия. Как он шёл к первому мячу за «Зенит» в лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android