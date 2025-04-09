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Литвинов: победная серия для «Спартака» — это, наверное, прямая дорога к чемпионству

Литвинов: победная серия для «Спартака» — это, наверное, прямая дорога к чемпионству
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» высказался о шансах красно-белых в чемпионской гонке.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победная серия для нас — это, наверное, будет прямая дорога к чемпионству. Но мы особо стараемся не думать об этом. Впереди у нас Махачкала, и для нас каждый матч, как финал.

Эмоциональное состояние команды лучше после победной игры, тем более на выезде, но тут основной момент в том, что после каждой встрече надо побыстрее её забывать. Разобрать просто вместе с тренерским штабом, где‑то подметить ошибки, какие‑то хорошие моменты — и готовиться к следующей игре», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича набрала 47 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка. На третьей строчке располагается «Зенит» (47).

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