«ПСЖ» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и бирмингемской «Астон Виллой». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт».

На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).