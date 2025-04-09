«ПСЖ» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между французским «ПСЖ» и бирмингемской «Астон Виллой». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток — в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).
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