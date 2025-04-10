«Будё-Глимт» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 19:45

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Будё-Глимт» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Будё-Глимт» встречался с греческим «Олимпиакосом». По итогам двух матчей норвежский клуб победил со счётом 4:2. На аналогичной стадии соревнования «Лацио» играл с «Викторией Пльзень». Римский клуб одержал победу со счётом 3:2 по результатам двух матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: