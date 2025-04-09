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Валерий Овчинников: если «Зенит» не выиграет золото, начнут убирать руководство клуба

Валерий Овчинников: если «Зенит» не выиграет золото, начнут убирать руководство клуба
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Российский тренер Валерий Овчинников предположил, какие последствия могут ожидать «Зенит» в случае, если команда не займёт первое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.

«Для «Зенита» не выиграть чемпионство в год столетия клуба — это южноамериканская катастрофа. Не на ту лошадь поставили — взяли гнедых, а оказались не гнедые. Их всех надо ставить в обоз и возить бочки с водой. Думаю, если «Зенит» не выиграет золотые медали, сначала начнут убирать руководство клуба, а потом очередь дойдёт до Семака. Рыба гниёт с головы. «Зенит» сейчас будет делать всё, чтобы победить в оставшихся матчах. К этому должны быть все готовы», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За семь туров до конца чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. Отставание действующих чемпионов страны от лидирующего «Краснодара» после 23 туров составляет пять очков.

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