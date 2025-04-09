«Пари НН» выразил поддержку избитому президентом «Динамо-Владивосток» футболисту

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Футбольный клуб «Пари НН» выступил с официальным заявлением о ситуации с избиением 19-летнего полузащитника команды Антона Мухина, выступающего на правах аренды за «Динамо-Владивосток». Команда выразила поддержку футболисту.

«Клуб получил первичную информацию об инциденте, который произошёл во Владивостоке с Антоном Мухиным, выступающим на правах аренды за клуб «Динамо-Владивосток».

Заявляем, что мы против физического насилия и какого-либо унижения человеческого достоинства. «Пари НН» выражает поддержку игроку и готов оказаться всестороннюю помощь. Антон, желаем здоровья и скорейшего восстановления!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что футболист был избит управляющим спортивного общества бело-голубых Эдуардом Сандлером.