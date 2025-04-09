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Булыкин: обидно, что у Захаряна не получилось раскрыться, летом он покинет «Реал Сосьедад»

Булыкин: обидно, что у Захаряна не получилось раскрыться, летом он покинет «Реал Сосьедад»
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Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о травмах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Ранее агент футболиста Геннадий Голубин заявил, что Захарян больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

«Обидно, что у такого перспективного футболиста, как Захарян, случилось столько травм и не получилось полностью раскрыться. В любом случае, Захарян летом покинет «Реал Сосьедад» — ему будет тяжело набрать кондиции. Возможно, стоит рассмотреть аренду, где он сможет полностью вылечиться и набрать форму. В крайнем случае, он может вернуться в «Динамо» и забыть о европейской карьере. Однако я бы на его месте попробовал восстановиться и поиграть в Европе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В своём первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах во всех турнирах, дважды забил и три раза результативно ассистировал партнёрам. В сезоне-2024/2025 на счету Захаряна 78 минут в четырёх матчах, гол и голевая передача.

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