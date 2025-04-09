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Вратарь «Астон Виллы» Мартинес потроллил сборную Франции перед матчем ЛЧ с «ПСЖ»

Вратарь «Астон Виллы» Мартинес потроллил сборную Франции перед матчем ЛЧ с «ПСЖ»
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32-летний вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вместе с командой прилетел в Париж на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». На голкипере была надета кепка с изображением эмблемы сборной Франции, которую перекрывают значки трофеев, выигранных сборной Аргентины.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Аргентина обошла Францию в финале чемпионата мира 2022 года (3:3 (4:2 пен.)). Спасение Мартинеса на 123-й минуте матча помогло сборной Аргентины довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии аргентинский голкипер отразил удар Кингсли Комана и принёс своей команде победу.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 9 апреля. Начало запланировано на 22:00 мск.

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