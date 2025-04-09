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Игонин: ЦСКА может перерасти в клуб, который будет заявлять о намерениях на первое место

Игонин: ЦСКА может перерасти в клуб, который будет заявлять о намерениях на первое место
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Сатурна» Алексей Игонин заявил, что ЦСКА может бороться за победу в Российской Премьер-Лиге начиная со следующего сезона.

«ЦСКА может претендовать на тройку РПЛ. Все команды влияют на распределение мест, в том числе и первого. Безусловно, приятно смотреть на изменившийся ЦСКА с ромбом. Мне кажется, что у армейцев есть ещё перспективы для роста, потому что нынешние изменения произошли с теми футболистами, которые есть на данный момент. Если клуб летом подпишет квалифицированных игроков под эту схему, ЦСКА может перерасти в команду, которая с самого начала чемпионата будет заявлять о намерениях на первое место», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место. В активе армейцев 44 очка, а отставание от второй строчки составляет три очка. Возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» опережает подопечных Марко Николича на восемь очков.

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