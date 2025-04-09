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«Ливерпуль» почти согласовал новые контракты с Салахом и ван Дейком — Романо

«Ливерпуль» почти согласовал новые контракты с Салахом и ван Дейком — Романо
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32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к заключению нового контракта с клубом. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение сейчас находится на финальной стадии. Отмечается, что клуб уверен в том, что скоро добьётся продления и с 33-летним защитником и капитаном команды Вирджилом ван Дейком, который недавно подтвердил положительный прогресс.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Ван Дейк в текущем сезоне принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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