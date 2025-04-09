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Игонин: «Краснодар» не даст «Зениту» играть в свой футбол в Петербурге

Игонин: «Краснодар» не даст «Зениту» играть в свой футбол в Петербурге
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Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» преимущество в матче с «Зенитом» — «быки» могут поменять тактику. Несмотря на то что в «Краснодаре» постоянно говорят, что играют в свой футбол, в этом сезоне они готовы играть именно на результат, отталкиваясь от соперника. «Быки» не дадут «Зениту» играть в свой футбол на «Газпром Арене». Многим клубам эта тактика принесла результат.

К футболистам «Зенита» нет вопросов по готовности и самоотдаче. «Локомотив» выдержал этот натиск за счёт дисциплины. В матче с «Краснодаром» питерцы будут играть так же. Другой вопрос: получится ли забить?» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на третьей строчке с 47 очками, уступая московскому «Спартаку» по дополнительным показателям. Красно-белые в 24-м туре встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч назначен на пятницу, 11 апреля.

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