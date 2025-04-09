Игонин: «Краснодар» не даст «Зениту» играть в свой футбол в Петербурге

Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в воскресенье, 13 апреля.

«У «Краснодара» преимущество в матче с «Зенитом» — «быки» могут поменять тактику. Несмотря на то что в «Краснодаре» постоянно говорят, что играют в свой футбол, в этом сезоне они готовы играть именно на результат, отталкиваясь от соперника. «Быки» не дадут «Зениту» играть в свой футбол на «Газпром Арене». Многим клубам эта тактика принесла результат.

К футболистам «Зенита» нет вопросов по готовности и самоотдаче. «Локомотив» выдержал этот натиск за счёт дисциплины. В матче с «Краснодаром» питерцы будут играть так же. Другой вопрос: получится ли забить?» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на третьей строчке с 47 очками, уступая московскому «Спартаку» по дополнительным показателям. Красно-белые в 24-м туре встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч назначен на пятницу, 11 апреля.