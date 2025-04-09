Дитмар Хаманн: думаю у «Боруссии» есть игроки, которые могут наказать «Барселону»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением о предстоящих матчах между дортмундской «Боруссией» и каталонской «Барселоной» в 1/4 финале Лиги чемпионов.

«Ключ к успеху в матче с «Барселоной» всегда заключается в том, чтобы попытаться сдержать их нападение, потому что у них есть такие игроки, как Рафинья, Ламин Ямаль, Левандовски. Кроме того, вернулся Де Йонг, который дергает за ниточки. «Боруссия» должна постараться ограничить их шансы, что очень сложно. И в то же время сопернику нужно немного владеть мячом, потому что с Де Йонгом в составе это команда, которая может тебя задушить, так как у них так много мяча. Гави, Педри и другие игроки очень комфортно обращаются с мячом.

Опасность всегда в том, что когда ты играешь против «Барселоны», они владеют мячом 70-75%, а через 60 или 65 минут у соперника отказывают ноги, и тогда появляются моменты. Я думаю, что это будет ключевым моментом: Дортмунд не только обороняется, но и находит решения, когда у них есть мяч. И с учетом стиля «Барселоны», с оборонительной линией, которая так далеко впереди, практически в полузащите, с Адейеми и Байно-Гиттенсом, я думаю, что у них есть быстрые игроки, которые могут им навредить. Адейеми в последнее время играет хорошо. Гиттенс был немного не в форме, хотя он отметился в выходные. Думаю, у них есть игроки, которые могут наказать «Барселону», — приводит слова Хаманна Mundo Deportivo.