Камавинга обратился к болельщикам «Реала» после удаления в четвертьфинале ЛЧ с «Арсеналом»

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга обратился к болельщикам «Королевского клуба» после крупного поражения от «Арсенала» (0:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, 22-летний хавбек был удалён на 90+4-й минуте встречи.

«Всем мадридистам: моё разочарование взяло верх в конце игры, и за это я хочу извиниться. Мы должны продолжать верить, и мы нуждаемся в вас в ответной игре. Все вместе! До конца! Hala Madrid!» — написал Камавинга на своей странице в соцсетях.

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде. Встреча назначена на среду, 16 апреля. Победитель игры встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Астон Вилла».