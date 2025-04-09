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Камавинга обратился к болельщикам «Реала» после удаления в четвертьфинале ЛЧ с «Арсеналом»

Камавинга обратился к болельщикам «Реала» после удаления в четвертьфинале ЛЧ с «Арсеналом»
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Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга обратился к болельщикам «Королевского клуба» после крупного поражения от «Арсенала» (0:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, 22-летний хавбек был удалён на 90+4-й минуте встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Всем мадридистам: моё разочарование взяло верх в конце игры, и за это я хочу извиниться. Мы должны продолжать верить, и мы нуждаемся в вас в ответной игре. Все вместе! До конца! Hala Madrid!» — написал Камавинга на своей странице в соцсетях.

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» пройдёт в Мадриде. Встреча назначена на среду, 16 апреля. Победитель игры встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
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