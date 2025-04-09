«Барселона» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслужит норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Бальде, И. Мартинес, Педри, Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.

«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.

На прошлой стадии «Боруссия» прошла французский «Лилль», обыграв его по сумме двух матчей со счётом 3:2. «Барселона» же выбила из турнира «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей).