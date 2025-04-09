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Футболиста «Эспаньола» Агуадо обвинили в изнасиловании — El Periódico

Футболиста «Эспаньола» Агуадо обвинили в изнасиловании — El Periódico
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Сотрудница «Эспаньола» обвинила полузащитника клуба Альваро Агуадо в изнасиловании. Об этом сообщает El Periódico.

По информации источника, инцидент, предположительно, произошёл 23 июня 2024 года — во время вечеринки в ночном клубе по случаю выхода команды в Ла Лигу. Утверждается, что потерпевшая не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и не чувствовала себя уверенной в том, что сможет дать показания в суде. Отмечается, что она обратилась в полицию в январе.

Также сообщается со ссылкой на источник в клубе, что спустя полгода после происшествия полиция не нашла улик, которые бы доказали произошедшее.

В «Эспаньоле», в свою очередь, заявили, что футболист пока не обвиняется, а находится под следствием. Известно, что Агуадо даст показания по этому делу в середине мая.

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