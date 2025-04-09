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Колыванов: в «Реале Сосьедад» устают от травм Захаряна, Арсен провалил два года

Колыванов: в «Реале Сосьедад» устают от травм Захаряна, Арсен провалил два года
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов поделился мнением о травмах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Ранее агент футболиста Геннадий Голубин заявил, что Захарян больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

«Все устали от постоянных болячек Захаряна. Ему нужно полностью восстановиться и готовиться к следующему сезону. Но он уже два года в «Реале Сосьедад» и практически всё это время травмирован. Если бы ему было под 30 лет, с ним бы расстались. А Захарян молод, ему ещё дадут шанс. Он выходит, пару матчей играет и набирает форму, а потом опять травма. От такого в клубе устают, ведь с ним подписали долгосрочный контракт, а он уже провалил два года. Его жалко! Одно дело, если бы Захарян валял дурака, но он старается и готовится. Арсен будет нужнее «Динамо», пускай возвращается», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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