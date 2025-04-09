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Мостовой: у Захаряна нет проблем, он молод — вся футбольная жизнь впереди

Мостовой: у Захаряна нет проблем, он молод — вся футбольная жизнь впереди
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова Геннадия Голубина, агента полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, о том, что футболист больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

«Немного странно, что это говорит его агент, а не сам Захарян. Футболисты же всегда более открытые. Все привыкли, что он часто травмируется. Наверняка не до конца восстанавливается. Но у Арсена нет проблем — он молодой парень, вся футбольная жизнь впереди. Ну, не выступит в этом сезоне. Что поделать? Осталось же играть пару месяцев. Возможно, летом Захарян покинет команду, поскольку в клубе понимают, что он второй год лечится. Может, в другой команде у него получится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В первом сезоне в Испании россиянин принял участие в 40 матчах, забил два гола и три раза ассистировал партнёрам. В текущем сезоне у Захаряна гол и голевая передача в четырёх матчах. Бóльшую часть встреч футболист пропустил из-за повреждений.

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