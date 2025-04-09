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Булыкин: об отставке Семака не будут долго раздумывать, если «Зенит» не выиграет золото

Булыкин: об отставке Семака не будут долго раздумывать, если «Зенит» не выиграет золото
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Бывший футболист «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о возможном увольнении главного тренера «Зенита» Сергея Семака в случае завершения сезона не на первом месте в Российской Премьер-Лиге.

«Каждый год говорят о возможной отставке Семака из «Зенита». Такое было, когда команда не выходила из группы Лиги чемпионов, потом была Дзюба-зависимость, а в прошлом сезоне еле-еле выиграли на последних минутах. Сейчас вопрос стоит в результатах команды. Если «Зенит» не выиграет чемпионство, особенно в год 100-летия клуба, об отставке Семака не будут долго раздумывать. Столько денег было потрачено! Всегда за результат отвечает тренер. Не выиграть чемпионство — это маленькая катастрофа для «Зенита». Всё руководство будет пытаться направить команду в правильное русло», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За семь туров до конца чемпионата «Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ с 47 очками и отставанием в пять очков от лидирующего «Краснодара». Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, а по окончании прошлого сезона с тренером был продлён контракт до лета 2030 года.

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