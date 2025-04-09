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Александр Горшков: если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия, краха не будет

Александр Горшков: если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия, краха не будет
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал предстоящий матч между санкт-петербургской командой и «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» будет иметь психологическое преимущество в матче с «Зенитом». Но петербургская команда на протяжении нескольких сезонов имеет опыт выбираться из подобных ситуаций и побеждать в решающих встречах. Лично для меня не будет полным крахом, если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия. Для руководства и команды это будет неприятно, ведь есть большое желание победить в особенном сезоне.

Возможно, Семак исчерпал себя в «Зените», футболистам нужны новые идеи. Свежесть и новизна должны появиться независимо от результатов. При этом надо выразить уважение тренерскому штабу, который несколько сезонов поддерживает победный марш. В этом сезоне нужно смотреть, сможет команда продолжить его или нет», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» располагается на третьей строчке с 47 очками, уступая московскому «Спартаку» по дополнительным показателям.

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