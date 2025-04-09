Колыванов — о чемпионствах «Зенита»: любой цикл всегда заканчивается

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак шесть чемпионств подряд взял вместе с «Зенитом». Все понимают, что любой цикл всегда заканчивается. Я считаю, что к нему с большим уважением относится руководство клуба, никто не оспаривает то, что он сделал. В этом году у «Зенита» столетие, отсюда и задача выиграть все турниры. Пока питерцы взяли Суперкубок, остались Кубок России и РПЛ, но это будет сделать архисложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его управлением команда шесть раз подряд стала чемпионом России. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место с 47 очками. У возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» — 52 набранных очка.