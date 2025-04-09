Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов — о чемпионствах «Зенита»: любой цикл всегда заканчивается

Колыванов — о чемпионствах «Зенита»: любой цикл всегда заканчивается
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семак шесть чемпионств подряд взял вместе с «Зенитом». Все понимают, что любой цикл всегда заканчивается. Я считаю, что к нему с большим уважением относится руководство клуба, никто не оспаривает то, что он сделал. В этом году у «Зенита» столетие, отсюда и задача выиграть все турниры. Пока питерцы взяли Суперкубок, остались Кубок России и РПЛ, но это будет сделать архисложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его управлением команда шесть раз подряд стала чемпионом России. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место с 47 очками. У возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» — 52 набранных очка.

Материалы по теме
Игонин — о возможной отставке Семака: «Зениту» нужна была встряска, но момент упущен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android