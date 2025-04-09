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Игрок «Интера» Фраттези посвятил победный гол в ворота «Баварии» умершей бабушке

Игрок «Интера» Фраттези посвятил победный гол в ворота «Баварии» умершей бабушке
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Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези посвятил победный гол в первом матче 1/4 Лиги чемпионов в ворота мюнхенской «Баварии» (2:1) своей бабушке, которая умерла накануне встречи, 7 апреля, из-за болезни.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

«На протяжении всей своей жизни я считал, что моё лучшее качество — это моя голова. Я думал, что ничто и никто не сможет выбить меня из колеи. Когда я столкнулся с этим, честно говоря, был немного сбит с толку. Больше не мог работать как ни в чём не бывало, потому что был очень привязан к своей бабушке.

Это было тяжело, я не привык видеть её такой. Сегодня вечером она приложила к этому руку, я рад этому, и, возможно, моя бабушка даже немного покричала сверху», — приводит слова Фраттези Tuttosport со ссылкой на Sky Sport.

Ответная игра между командами состоится 16 апреля.

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