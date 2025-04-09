«Это просто недоразумение». Аморим прокомментировал конфликт между Матичем и Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал словесную перепалку между полузащитником французского «Лиона» Неманьей Матичем и голкипером «МЮ» Андре Онана. Напомним, команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра пройдёт в четверг, 10 апреля. Начало матча — в 22:00 мск.

«Если вы увидите полную цитату Андре Онана, она совсем другая. Это просто недоразумение. Я также знаю Матича, он отличный парень», — приводит слова Аморима инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Онана заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного лучше «Лиона». В ответ на это Матич назвал голкипера одним из худших вратарей в истории «МЮ». Онана также не оставил эту реплику без ответа и сказал, что, в отличие от некоторых (намекая на Матича), поднимал трофеи с величайшим клубом в мире.